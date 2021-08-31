Çavuşoğlu'ndan Taliban'a kapsayıcı hükümet çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz" dedi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz" diye konuştu.







Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani durumda ciddi bir sıkıntı olduğunu belirterek, "Dünyada göç krizi var. Yeni bir göç dalgası olabilir" ifadelerini kullandı.





Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Sırbıstan'ın Covid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanımasının orta vadede turizme etkisi olacağını söyledi, "Karşılıklı turist sayısını artıracağız" dedi.