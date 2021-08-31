Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'ndan Taliban'a kapsayıcı hükümet çağrısı /31 Ağustos 2021 19:18

Çavuşoğlu'ndan Taliban'a kapsayıcı hükümet çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istediğini söyledi. Çavuşoğlu, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz" dedi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz" dedi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani durumda ciddi bir sıkıntı olduğunu belirterek, "Dünyada göç krizi var. Yeni bir göç dalgası olabilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Sırbıstan'ın Covid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanımasının orta vadede turizme etkisi olacağını söyledi, "Karşılıklı turist sayısını artıracağız" dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çavuşoğlu'ndan Taliban'a kapsayıcı hükümet çağrısı Sonraki Haber >>

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:26