Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türkler açıklaması

O hikayelerden birinin aktörü de Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Leeuwenhoek isimle yaşlı bakım merkezinde, 77 yaşında hayatını kaybeden Adnan Gökçen.







Gökçen, 26 Mart'ta yaşlı bakım merkezinde virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, oğlu Osman Gökçen, babasının ölümünü ve sonrasında yaşanan gelişmeleri anlatırken, "Yıkanamadan gitti. Yapayalnız gömüldü" ifadelerini kullanıyor.





Osman Gökçen, babasının ateşi ve öksürüğü olmasına rağmen hemşire tarafından kendisine 'zatürre oldu' denildiğini, virüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmemesine rağmen ikinci denemesinde bakım merkezine girebildiğini ve babasını tedaviye götürdüğünü ancak iki sonra Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor.





BBC Türkçe'nin haberine göre, morga kaldırılan cenaze daha sonra THY kargo uçağı ile İstanbul'a ve ardından da Antalya'ya gönderilmiş. Seyahat yasakları nedeniyle, Adnan Gökçen'in cenazesine katılmak üzere Türkiye'ye gidemeyen iki oğlu, üzüntülerini, "Yıkanamadan gitti. Yapayalnız gömüldü" sözleriyle dile getiriyor.





Osman Gökçen, babasının Alzheimer dışında bir sağlık sorunu olmadığını kaydediyor ve yaşlı bakım merkezini suçluyor.





Habere göre, Yaşlı bakım merkezinin, koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğü yönündeki açıklamasının doğru olmadığını savunan Gökçen, ölen sakinler için açılan taziye defteri ve anma köşesinin videosunu gösteriyor. Köşede, 24 yaşlı bakım evi sakinin ismi yazılı. Üstelik koronavirüs testi pozitif çıkan babasının adının da listede olmadığını söylüyor.





Osman Gökçen, Halk Sağlığı Bakanı de Jonge'a bir elektonik posta mesajı göndererek, merkezde kalan diğer kişilerin sağlığından endişe ettiğini bildirdi. Hollandalı bakan, Gökçen'e verdiği cevapta, merkez hakkında müfettiş soruşturması başlatıldığını, iddiaları soruşturma sonunda yanıtlayacağını vurguladı.