Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar /30 Temmuz 2021 09:39

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Manavgat'taki yangını başlattığı iddia edilen 2 kişiyi linçten jandarma kurtardı. Vatandaşlar, kendilerini sakinleştirmeye çalışan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na da tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Manavgat’ta 4 ayrı noktada başlayan ve hala söndürülemeyen yangını çıkardıkları iddiasıyla vatandaşların darp ettiği 2 kişi, jandarma tarafından linç edilmekten kurtarıldı. Kalabalık, 2 kişinin konulduğu jandarma aracının etrafını çevirerek uzun süre hareket etmesine engel oldu.

Tepkilerin dinmemesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile kalabalığın bulunduğu yere gitti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, tepki gösteren kişileri ikna etmeye çalıştı. Yangının devam ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, jandarma ekiplerinin yangın noktasında görevli olduğunu hatırlatarak kalabalıktan dağılmalarını istedi. Bu sırada vatandaşlar Bakan Çavuşoğlu'na da tepki gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU'NA TEPKİ
Instagram'da yayımlanan bir canlı yayın videosuna göre, bir vatandaş "Devletin bir tane uçağı yok mu buraya gönderebileceğiniz?" diye sordu. Çavuşoğlu "3 uçağımız vardı. 3'ü de buradaydı..." sözlerine "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 uçağı mı var? THK'nin hangarında uçaklar yatıyor... Memleket yandı" diyerek tepki gösterdi.    
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Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

Çavuşoğlu'nu memleketinde yuhladılar

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