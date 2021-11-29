Samanyolu Haber /Gündem / Çay değil zehir demliyoruz! Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! /29 Kasım 2021 14:01

Çay değil zehir demliyoruz! Hepimiz bu hatayı yapıyoruz!

İçtiğimiz her yudumda kendimizi mutlu hissettiren çay, yanlış şekilde demlendiğinde çeşitli sağlık sorunlarına neden olur. Bu nedenle çayı demlerken dikkat etmek gerekiyor. Öyle ki yapılan bu hatalar, kanser gibi çok ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken püf noktalar.

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Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır. Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI 

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir. Ocak üzerinden alın Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

YÜKSEK ISIYA MARUZ BIRAKMAYIN 

Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Yüksek ısıda kalan ve demlenen çay insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

KANSER RİSKİ VAR

 Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına sebebiyet verebilir.

Buruk bir tat bırakır. Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz. kaynamış su ile demleyin Çayı muhakkak kaynamamış su ile demlemeniz gerekir. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına sebebiyet verebilir. Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

ÇAY RUTUBET ALIR 

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise daha henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır. Bu yöntemle çay rutubet alır ve henüz demlikteyken bayatlar.


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