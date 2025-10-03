Çay devi, 39 yılın ardından Türkiye’den çekiliyor

Yabancı çay devleri Türkiye pazarından peş peşe çekiliyor. Patronlar Dünyası’nın haberine göre, İngiliz fonu CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. kontrolündeki Lipton Çay Üretim A.Ş., Rize ve Fındıklı’daki fabrikalarını yerli üretici Özgür Çay’a devrediyor. 1986 yılında Türkiye’de üretime başlayan Lipton, 39 yıllık Türkiye macerasını noktalıyor.





Lipton’dan yapılan açıklamada, satış sürecinin Rekabet Kurulu onayına sunulduğu belirtilirken, Türkiye’deki faaliyetlerin Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. kimliğiyle devam edeceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Sakarya’da 2025’te hayata geçirilen 30 milyon Euro’luk inovasyon ve paketleme tesisinin, Türkiye operasyonlarının kalbi olarak hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.





Geçtiğimiz Ağustos ayında da ABD’li Jacobs, 2018 yılında satın aldığı Ofçay’ı yerli üretici Efor Çay’a devrederek Türkiye pazarından çekilmişti.