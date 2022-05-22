Samanyolu Haber /Gündem / Çay tercihiyle ilgili dikkat çeken uyarı /22 Mayıs 2022 17:58

Çay tercihiyle ilgili dikkat çeken uyarı

Yüksek seyrende döviz kurları ve artan enflasyon rakamları sonrası zam gelen ürünler arasına giren çay konusunda tüketicilere yeni bir uyarı geldiği aktarıldı.

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Piyasa şartları sonrasında zamlanan ürünler arasında eklenen çayda vatandaşlar kesesine göre bir alternatif ararkan, konuyla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre yaş çay alım fiyatına yüzde 73 artışla kiloda 6,70 lira ve kilogramda 30 kuruş destek priminin açıklanmasının ardından Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yapmıştı. Zammın ardından vatandaş ucuz çay arayışına girdi. 21 Mayıs Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çay Günü’nde sektörden önemli bir uyarı geldi.

Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı rapora göre Türkiye, kişi başı çay tüketen ülkeler listesinde ilk sırada yer alıyor. Dünya Çay Raporu’na göre Türkiye’de yıllık kişi başı çay tüketimi koronavirüs salgını sürecinde daha da artarak son 2 yılda 3,5 kilogramdan 4 kilograma yükselmiş durumda. Tüm bu verilerin, çay aşığı olduğumuzu doğruladığını ifade eden MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı, gıda mühendisi Ebru Akdağ, yeme-içme kültürümüzde önemli bir yere sahip olan bu lezzetli içeceği sağlıklı koşullarda tüketmenin önemini hatırlattı.

“BİLİNEN VE GÜVENİLİR MARKALAR TERCİH EDİLMELİ”

Çaylar için kalite ve hijyen koşullarının olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Akdağ, “Hammadde temininden hijyenik üretim süreci ve tüketiciye satılmasına kadar tüm aşamalarda çayın güvenli ve halk sağlığını riske atmayacak şekilde olması gerekir” dedi. Akdağ, şu bilgileri verdi: “Kaliteli hammadde temini, tüm gıdalarda olduğu gibi burada da kilit rol oynuyor. Üretimin her aşamasının tüketicinin güvenliğine uygunluğunu bilmek, biz çay aşıklarının hakkı. Ancak bunun yanıtını açıkta satılan çaylarda bulamıyoruz. Türk Gıda Kodeksi’ne göre çaylar, dökme olarak satılamıyor. Üstelik açıkta satılan her üründe olduğu gibi çayda da ürünün içine farklı maddeler karıştırılması mümkün. Ne kadar süredir, nasıl ve hangi koşullarda saklandığına dair de bilgimiz olmuyor. Dolayısıyla bu tür ürünleri tüketmek sağlık açısından önemli riskler taşıyor. O nedenle her üründe olduğu gibi çok yoğun olarak tükettiğimiz çay konusunda da güvenilir ve ambalajlı markalar tercih edilmeli.”
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