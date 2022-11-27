Samanyolu Haber /Gündem / Çay tiryakilerine iyi haber ! Günde bir bardak çay daha sağlıklı olmanızı sağlayabilir /27 Kasım 2022 18:39

Çay tiryakilerine iyi haber ! Günde bir bardak çay daha sağlıklı olmanızı sağlayabilir

Günde bir bardak çay, hayatınızın sonraki dönemlerinde daha sağlıklı olmanızı sağlayabilir. Fakat çay içen biri değilseniz bile beslenme listesine ekleyebileceğiniz diğer şeyler var.

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Çayın Sağlığa pek çok faydaları olduğu uzun süredir biliniyor. Fakat Edith Cowan Üniversitesinde yürütülen yeni bir araştırma, düşündüğümüzden çok daha önemli bir faydasını ortaya çıkardı .  Çay bitkisi 4000’den fazla kimyasal bileşene sahip, kuru ağırlığıyla bitkiler arasında en fazla flavonoid içeren bitkilerden biridir.  
Buradaki anahtar nokta flavonoidler. Doğal şekilde ortaya çıkan flavonoidler; siyah ve yeşil çay, elma, kabuklu yemişler, narenciye, dut vb. gıda ile meşrubatlarda bulunuyor.
ABD Kalp Vakfının desteklediği çalışmada, ortalama yaşı 80 olan 881 kadının yüksek seviyede flavonoid tüketmesi durumunda abdominal aortik kirçlenme (AAC) yaşamasının çok daha düşük ihtimal içerdiği bulunmuş.  Abdominal aort, kalpten karındaki organlara ve alt uzuvlara oksijenli kan sağlayan vücuttaki en büyük atardamar. Bu atardamarın kireçlenmesi olan AAC ise, kalp krizi ve inme gibi kalp damar hastalığı tehlikesini haber veren etmenlerden biri. AAC’nin ayrıca hayatın geç dönemlerindeki demansı güvenilir biçimde haber verdiği de bulunmuş.
Bilim insanları flavonoid alımına en çok katkı yapan besinlerin genelde siyah veya yeşil çay, yaban mersini, portakal, elma, üzüm/kuru üzüm ve acı (bitter) çikolata olduğunu söylüyor.
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