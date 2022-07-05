Samanyolu Haber /Gündem / Çaya iki ay içinde üçüncü kez zam geldi /05 Temmuz 2022 20:11

Çaya iki ay içinde üçüncü kez zam geldi

Yüksek seyreden enflasyon ve döviz kurları girdi maliyetlerini artıtıtken bu durum tüetim maddelerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Çay da bu ürünlerin başında geliyor.

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Enflasyon ve döviz kurlarındaki artışla birlikte yeni zam haberleri de gelmeye devam ediyor.

Ekmeğe, süte, ayçiçek yağına ve benzine gelen zamlar konuşulmaya devam ederken, çaya da iki ay içinde üçüncü kez zam yapıldığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43.71 zam yapmasının ardından fiyat artışları sürüyor.

Geçen hafta fiyatı yüzde 2.5 artırılan çaya bugün de yüzde 9.5 zam daha geldi.

Böylece çaya iki aydan daha az bir sürede toplam yüzde 61.3 zam yapılmış oldu.
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