Çaya zam marketlere böyle yansıdı: 184 liradan 289 liraya yükseldi

Çaykur'un çay fiyatlarına yüzde 43,7 oranında zammı marketlere yansıdı.





Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 5 kilogramlık Çaykur Tiryaki Çayı’nın fiyatı bir günde 184 liradan, 289 liraya yükseldi. Bazı marketler ise satışı bir adet ile sınırladı. Hatta raflarda bulunan çaylar bile depolara çekildi.





Çaya gelen zam restoran ve kafelerdeki menülere de yansıdı. Belediye tesislerinde çay fiyatları ortalama 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Zincir restoranlarda ise fiyatlar 10 liradan 14 liraya kadar çıktı. Bazı lüks kafe ve restoranlarda ise fiyatlar 25 lirayı buldu.