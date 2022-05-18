Samanyolu Haber /Gündem / Çaya zam marketlere böyle yansıdı: 184 liradan 289 liraya yükseldi /18 Mayıs 2022 11:55

Çaya zam marketlere böyle yansıdı: 184 liradan 289 liraya yükseldi

Çaykur'un yüzde 43,7'lik zammı sonrası fiyatlar uçuşa geçti. Bazı marketler zamları beklemek için çay raflarını boşalttı, kimi marketler ise alım sayısını sınırladı.

SHABER3.COM

Çaykur'un çay fiyatlarına yüzde 43,7 oranında zammı marketlere yansıdı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 5 kilogramlık Çaykur Tiryaki Çayı’nın fiyatı bir günde 184 liradan, 289 liraya yükseldi. Bazı marketler ise satışı bir adet ile sınırladı. Hatta raflarda bulunan çaylar bile depolara çekildi.

Çaya gelen zam restoran ve kafelerdeki menülere de yansıdı. Belediye tesislerinde çay fiyatları ortalama 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Zincir restoranlarda ise fiyatlar 10 liradan 14 liraya kadar çıktı. Bazı lüks kafe ve restoranlarda ise fiyatlar 25 lirayı buldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çaya zam marketlere böyle yansıdı: 184 liradan 289 liraya... Sonraki Haber >>

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Karısı ölümünü çekti!

Karısı ölümünü çekti!

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:40