Samanyolu Haber /Gündem / Çayeli sular altında! /14 Temmuz 2020 11:38

Çayeli sular altında!

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü. Taşıtlar sürüklendi, evler sular altında kaldı. Şu ana kadar iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çayeli sular altında!

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Artvin'in akabinde Rize'de hayatı durma noktasına getirdi. 

Birçok ev sel sularına teslim oldu. Sel sularına kapılarak kaybolan Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı. Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe de, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün kurtarılamadığını açıkladı.

Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi. Selde 11 kişi yaralandı.

ŞAİRLER DERESİ TAŞTI

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Rize’nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi’ni etkisi altına aldı. 

Şiddetli yağıştan ötürü ilçe merkezinde Şairler Deresi taşınca binaların zemin katlarının ve birçok iş yerini su bastı. Sokaklara park etmiş ve hareket halinde olan taşıtlar sel sularına kapıldı.

İlçeye bağlı Madenli Beldesi’nde ise şiddetli yağıştan ötürü cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İlçe ve belde de selin yol açtığı hasar sebebiyle 12 köye ulaşım kapandı.

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