Samanyolu Haber /Gündem / Çayın merkezinde çay protestosu /27 Haziran 2022 19:56

Çayın merkezinde çay protestosu

Türkiye'nin önde gelen çay üretim merkezinden birisi olan Artvin'in Hopa ilçesindeki üreticilerinin, hazırlanan çay yasa tasarısını protesto ettiği aktarıldı.

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Dünyanın önde gelen çay üreticilerinden birisi olan Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar çay üreticilerini de olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda bir araya gelen Artvin'in Hopa ilçesindeki üreticilerinin, hazırlanan çay yasa tasarısını protesto ettiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Hopa'da çay üreticileri yeni hazırlanan çay yasa tasarısını protesto etmek için Hopa parkında bir araya geldi. Üreticiler Metin Lokumcu Meydanına yürüdü.

Kanun tasarısında A, B ve C lisanslı işletmeler düzenlemesiyle çayda özel sektörün etkin olmasının önünün açıldığını belirten üreticiler, kamusal alanın daraltılmak istenmesine tepki gösterdi. Üretciler konuşmalarında ayrıca, kendi tarlalarında sözleşmeli eleman durumuna düşürülmek istenmelerine, kuru çayın ithalinin önünün açılmasına, çayda taban fiyat belirlemesinin çay konseyine bırakılmasına, ÇAYKUR'un etkisiz hale getirilmesine, üreticinin enflasyon karşısında emeğinin açıkça sömürülmek istenmesine, çeşitli subjektif bahanelerle üreticinin çaylıklarının zorla sökülmek istenmesine tepkilerini dile getirdi.
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