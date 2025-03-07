Çayırhan termik santrali özelleştirildi: 'Değerinin 8 kat altına satıldı'





'KAMU ZARARI 144 MİLYAR LİRA'

Maden işçilerinin aylardır direndiği Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası İhalesi bugün gerçekleştirildi.CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihaleyi Akçadağ Grup'un kazandığını duyurdu.Yavuzyılmaz paylaşımında, "Adrese teslim ‘Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının’ özelleştirme ihalesi tamamlandı. Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu. 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 Kat! Kamu zararı 144 milyar lira! Acilen bu ihaleyi iptal edin" dedi.