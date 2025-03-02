Samanyolu Haber /Gündem / Çayırhan'da işçiler kendilerini madene kapattı /02 Mart 2025 23:08

Çayırhan'da işçiler kendilerini madene kapattı

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nda özelleştirmeye karşı madenciler Kasım ayından beri direnişlerini sürdürüyor. Çayırhan maden işçileri, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine günler kala kendilerini madene kapattı.

SHABER3.COM

Ankara'daki Çayırhan maden işçileri, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine günler kala kendilerini madene kapattı.

İşçiler, kendilerini madene kapatmadan önce video mesaj yayımladı. İşçiler adına konuşan Türkiye Maden İşçileri Sendikasi Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, "İyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kilitlemeye karar aldık" dedi.

Aslan şunları ifade etti:

"Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık.
Madencinin sadece iyi gününe değerini bilmesinler. Sonuç, iyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kilitlemeye karar aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah" dedi.

TES-İş adına da "Arkadaşlar, mücadeleye devam ediyoruz. Yeraltına kapanıyoruz. Biz de TES-İş olarak madencilerle birlikte her altına giriyoruz. Gazamız mübarek olsun" denildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çayırhan'da işçiler kendilerini madene kapattı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:19:55