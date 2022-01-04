Samanyolu Haber /Gündem / ÇAYKUR işçileri ve çay üreticileri Rize'de meydana iniyor /04 Ocak 2022 21:27

ÇAYKUR işçileri ve çay üreticileri Rize'de meydana iniyor

Yaşadıkları sorunları dile getirmek için 9 Ocak 2022 Pazar günü Rize'de eylem yapma kararı alan ÇAYKUR işçileri ve çay üreticilerinin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanacağı beliritldi.

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Evrensel'de yer alan habere göre ÇAYKUR işçileri ve çay üreticileri, 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 13.00'te, yaşadıkları sorunları yetkililere duyurmak için Rize 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanacak.

ÇAYKUR işçilerinin konuyla ilgili açıklamasında "Tüm mevsimlik ÇAYKUR işçilerinin kadroya alınması için, ÇAYKUR işçisinin sekiz yıllık kayıplarının karşılanması, kamudaki diğer kadrolu iş yerlerinde (Şeker fabrikaları, Karayoları Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, İl Özel İdaresi vb.) çalışan işçilerle ücretlerin aynı seviyeye çıkarılması için, ikramiye ve benzeri ücretlerde vergi adaletsizliğine son verilmesi için, mevsimlik ÇAYKUR işçilerinin işsizlik fonundan yararlanması için, tüm işyerlerine sandık konarak işçilerin kendi iş yeri temsilcilerini özgür iradeleriyle seçmesi için, toplu iş sözleşmesi taslağının işçiler tarafından hazırlanması için gücümüzü birleştiriyoruz" denildi.

Çay üreticileri de şu çağrıyı yaptı:

"Çay taban fiyatının gerçek değerinde belirlenmesi için, tüm çayın ÇAYKUR tarafından alınmasın için, çay üreticilerinin tüccarın eline düşürülmemesi, özel sektörün düşük fiyatına teslim edilmemesi için, kota ve kontenjanın kaldırılması için, gübre fiyatlarının düşürülmesi, gübrede KDV’nin sıfırlanması, üreticiye gübre desteği verilmesi için, çay üreticilerine 1 Nisan itibarıyla hektar başına üretim desteği verilmesi için, çay üreticilerinin bankalardaki promasyon paralarının üreticilere ödenmesi için gücümüzü birleştiriyoruz."
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