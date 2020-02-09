Samanyolu Haber /Spor / Çaykur Rizespor İzmir'e uçamadı, maç ertelendi /09 Şubat 2020 17:06

Çaykur Rizespor İzmir'e uçamadı, maç ertelendi

Göztepe ile Çaykur Rizespor arasındaki Spor Toto Süper Lig mücadelesinin, Karadeniz bölgesindeki kar yağışı sonrasında uçuşların iptal edilmesi ve Çaykur Rizespor kafilesinin de bu nedenle İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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Süper Lig'in 21. haftasında yarın akşam oynanacak olan Göztepe-Çaykur Rizespor maçı konuk takımın olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelememesinden dolayı ertelendi.

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek

Ayrıca yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelenen karşılaşmalar şöyle:

TFF 1. Lig
Giresunspor - İstanbulspor

TFF 2. Lig
Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi FK

TFF 3. Lig
Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor FK
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediye Spor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor FK.
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