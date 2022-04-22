Samanyolu Haber /Spor / Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında 6 gol bir de kırmızı /22 Nisan 2022 23:54

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında 6 gol bir de kırmızı

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçtan 6-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Maçın henüz 1. dakikasında Çaykur Rizespor Baiano'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Gol perdesini ise 9. dakikada Diego Rossi açtı: 1-0.

Serdar Dursun ise hattrick yapttığı maçta 45+3 ve 45+9'da penaltıdan ve 51. dakikada olmak üzere attığı 3 golle takımını 4-0 öne geçiren isim oldu.

65. dakika Enner Valencia Fenerbahçe'nin beşinci golünü rakip filelere gönderdi.

Nazım Sangare'nin 76. dakikadaki golü ise maçın skorunu belirledi: 6-0.

Bu skonuçla Fenerbahçe puanını 65'e çıkartarak ikinci sıradaki yerini korurken, Çaykur Rizespor ise 30 paunda kaldı.

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