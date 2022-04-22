Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında 6 gol bir de kırmızı

Deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçtan 6-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı.





Maçın henüz 1. dakikasında Çaykur Rizespor Baiano'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.





Gol perdesini ise 9. dakikada Diego Rossi açtı: 1-0.





Serdar Dursun ise hattrick yapttığı maçta 45+3 ve 45+9'da penaltıdan ve 51. dakikada olmak üzere attığı 3 golle takımını 4-0 öne geçiren isim oldu.





65. dakika Enner Valencia Fenerbahçe'nin beşinci golünü rakip filelere gönderdi.





Nazım Sangare'nin 76. dakikadaki golü ise maçın skorunu belirledi: 6-0.





Bu skonuçla Fenerbahçe puanını 65'e çıkartarak ikinci sıradaki yerini korurken, Çaykur Rizespor ise 30 paunda kaldı.





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