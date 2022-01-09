Samanyolu Haber /Spor / Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında gol düellosu /09 Ocak 2022 21:07

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında gol düellosu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi. Beşiktaş'tan Montero, Çaykur Rizespor'dan ise Gökhan Gönül kırmızı kart gördü.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 56.dakikada Pohjanpalo'nun golü ile beraberliği yakaladı. 4 dakika sonra 60. dakikada Beşiktaş, genç Emirhan İlkhan ile yeniden öne geçerken, Rizespor'da Pohjanpalo 68. dakikada takımına yeniden beraberliği getiren golü attı.

86. dakikada Ç. Rizespor'da Gökhan Gönül ve Beşiktaş'ta Montero, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar. Beşiktaş'ta Umut Meraş, 89. dakikada sakatlanarak sedye ile sahadan ayrıldı.

Katar'da yapılan Turkcell Süper Kupa'da penaltılarda Fraport TAV Antalyaspor'u 5-3 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına puan kaybıyla başladı. Ligde düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor ise 1 puanla yetindi.

Covid-19'dan dolayı sahaya bir hayli eksik çıkan siyah-beyazlı ekip puanını 29'a yükseltirken, Rizespor 18 puanla 19. sırada kaldı.

Rizespor, gelecek hafta Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.


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