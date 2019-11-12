Samanyolu Haber /Gündem / ÇAYKUR'daki rekor zararın sebebi belli oldu /12 Kasım 2019 12:06

ÇAYKUR'daki rekor zararın sebebi belli oldu

ÇAYKUR'un rekor zararının arkasındaki sebepler belli olurken şirketin 26 yılda sadece sekiz yıl kar ettiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Son yıllarda ettiği zararlarla ve sık sık değişen genel müdürleriyle gündeme gelen ÇAYKUR'un rekor zararının arkasındaki sebepler belli oldu. Buna göre, rekor oranda yeşil çay alımı ve çay alımlarına yapılan ödemelerin yüksek faizlerle borçlanılarak yapılması, ÇAYKUR'un zarar etmesinin en önemli nedenleri arasında.

2018 yılında ÇAYKUR'un alması öngörülen çay miktarı 650 bin tonken bu oran 732 bin 537 tona çıkarıldı. Bu da kurumun tarihinin en yüksek ikinci alımı anlamına geliyor.

Bir diğer sorun da ÇAYKUR'un aşırı borçlanması. Aldığı kısa vadeli borç miktarı yaklaşık 500 milyon TL artışla 2 milyar 55 milyon TL'ye çıktı. Faizlerle artış yaşanmasıyla, finansman gideri 175 milyonken bir anda 349 milyon TL'ye çıktı.

ÇAYKUR'un 2018 yılındaki zararı 657 milyon TL olmuştu.

Kurum 2019 yılının ilk yarısında ise 369 milyon TL zarar etti.
 
Yıl sonunu kadar şirketin edeceği zarar miktarı 750 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Türkiye kişi başına çayın en fazla tüketildiği ülke ve böylesi bir tabloda bu denli büyük bir zarar tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Habertürk'ün haberine göre, şirketin bilançosunu en çok etkileyen unsur çay alımlarına önceki yıllara göre ödenen yüksek tutar. Bunun nedeni de fındıkta olduğu gibi çayda da seçim zamanı yükselen alım fiyatları. Şirket 26 yılda sadece sekiz yıl kar etti.
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