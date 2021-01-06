Samanyolu Haber /Politika / Çayyolu'nda sürpriz buluşma /06 Ocak 2021 10:36

Çayyolu'nda sürpriz buluşma

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli arasında ziyaretler sıklaştı. İki ismin Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'nda ne gibi değişiklikler yapabileceğini müzakere ettiği belirtiliyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın resmi ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) genel başkanı Devlet Bahçeli'yi dün evinde ziyaret etti. İki isim son altı günde üçüncü kez görüşmüş oldu.

Erdoğan dün MHP lideri Bahçeli'ye dün Ankara Çayyolu'nda ikamet ettiği villada süpriz bir ziyarette bulundu. 

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşılayarak, ziyaretten ötürü teşekkür etti. İki lider daha sonra eve geçerek, yaklaşık 1 saat 10 dakika görüştü.

Görüşmenin akabinde Bahçeli, Erdoğan'ı makam arabasına kadar uğurladı. Görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan, 31 Temmuz 2019 ve 23 Ekim 2019 tarihlerinde de Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.

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