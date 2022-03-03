Samanyolu Haber /Dünya / CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlama anlarını kaydetti /03 Mart 2022 09:18

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlama anlarını kaydetti

Kiev’de dün gece yaşanan büyük patlamalar, CBS Muhabiri Charlie D’Agata’nın canlı yayınında kameralara yansıdı. Tecrübeli muhabir, arka tarafında ve uzaklarda gerçekleşen patlamayı önce bir şimşek sandı. Patlamanın sesinin yayın ekibine ulaşması saniyeler sürdü.

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

Kiev’de dün gece yaşanan büyük patlamalar, CBS Muhabiri Charlie D’Agata’nın canlı yayınında kameralara yansıdı.

Tecrübeli muhabir, arka tarafında ve uzaklarda gerçekleşen patlamayı önce bir şimşek sandı.

Patlamanın sesinin yayın ekibine ulaşması saniyeler sürdü.

Ukrayna, Kiev’deki büyük patlamanın düşürülen bir Rus seyir füzesinden kaynaklandığını açıkladı

Ukrayna, başkent Kiev’deki tren istasyonu yakınlarında dün akşam duyulan büyük patlamanın, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen bir Rus seyir füzesinden kaynaklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Heraşçenko, füzenin enkazının ısıtma amacıyla kullanılan bir boru hattının üzerine düştüğünü söyledi.

Facebook hesabından bir paylaşım yapan Heraşçenko, “Füze hedefine ulaşsa çok daha büyük bir yıkım yaşanacaktır” dedi.

Patlama sonucu ölen veya yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.
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CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

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