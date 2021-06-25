Samanyolu Haber /Gündem / CBÜ'den 'Sinovac' araştırması; antikorda 3 ay sonra düşüş /25 Haziran 2021 19:35

CBÜ'den 'Sinovac' araştırması; antikorda 3 ay sonra düşüş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının yürüttüğü, 'Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3'üncü Ay İzlem Sonuçları' açıklandı.

SHABER3.COM

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim elemanları tarafından yürütülen bilimsel çalışma, 'Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3'üncü Ay İzlem Sonuçları' açıklandı.

Sonuçlara göre, sağlık çalışanlarının yüzde 95,2'sinde, 2'nci aşıdan 3 ay sonra antikor düzeylerinin düşüş gösterdiği belirlendi. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akçalı, "Ocak ayı itibarıyla sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandıktan sonra biz de üniversitemiz hastanesi çalışanlarında antikor takibi çalışması başlattık. Bu çalışmada hem aşı olan sağlık çalışanlarının antikor düzeylerini hem de aşıdan sonra hastalanıp hastalanmadıklarını izlemeyi amaçlamıştık. Çalışmamızda ocak ayından itibaren aşılanan 1053 sağlık çalışanını 3'üncü ay sonrasında kanlarını vermek üzere yeniden davet ettik. Bu 1053 sağlık çalışanından 820'si bize geri dönüş yaparak kanlarını verdiler. 1053 sağlık çalışanını, Covid-19 hastalığı geçirip geçirmeme durumları açısından da takip ettik. Bütün sonuçları hep beraber analiz ettik. Alınan 820 kanda Covid-19'a karşı oluşmuş antikorları sayısal değer olarak belirlediğimiz 'kantitatif' dediğimiz bir testle analiz ettik. Daha sonra da sonuçlarını değerlendirdik" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CBÜ'den 'Sinovac' araştırması; antikorda 3 ay sonra düşüş Sonraki Haber >>

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:35:53