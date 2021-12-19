Samanyolu Haber /Gündem / CDU’nun yeni genel başkanı Friedrich Merz oluyor /19 Aralık 2021 12:51

CDU’nun yeni genel başkanı Friedrich Merz oluyor

Almanya'da Merkel döneminin iktidar partisi CDU'da üyeler arasında yapılan genel başkanlık ön seçimini partinin muhafazakar isimlerinden Friedrich Merz kazandı. CDU, 26 Eylül seçimlerinden sonra muhalefete düşmüştü.

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Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanlık ön seçimini parti üyelerinin yüzde 62'sinin oyunu alan Federal Meclis Üyesi Friedrich Merz kazandı.

Cuma günü CDU Genel Başkanı Armin Laschet'in halefinin belirlendiği genel başkanlık ön seçimini Friedrich Merz'in mutlak çoğunlukla kazandığını parti genel sekreteri Paul Ziemiak duyurdu. Seçime yaklaşık 400 bin parti üyesinin üçte ikisinin katıldığı belirtildi. Bazı üyeler internetten oy kullanırken bir kısmı da oylarını posta yoluyla verdiler.

Genel başkanlık için Merz ile birlikte CDU Dış Politika Uzmanı Norbert Röttgen ile Başbakanlık Dairesi eski başkanı Helge Braun yarıştı. Röttgen oyların yüzde 25,8'ini, Braun ise yüzde 12,1'ini aldı.

Merz ile birlikte CDU Dış Politika Uzmanı Norbert Röttgen (solda) ve Başbakanlık Dairesi eski başkanı Helge Braun (sağda) başkanlık için yarıştı.

Merz'in genel başkanlığının 22 Ocak'ta dijital ortamda düzenlenecek parti kongresinde delegeler tarafından da onaylanması gerekiyor. Buradaki oylama sonucunda Merz'in parti genel başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Armin Laschet başkanlığında girdiği 26 Eylül genel seçimlerini kaybeden CDU, 16 yıllık Angela Merkel başbakanlığı döneminin de sona ermesiyle muhalefete düştü. CDU, geleneksel ortağı Hıistiyan Sosyal Birlik (CSU) ile tarihi en düşük seçim sonucunu elde ederek, oyların yüzde 24,1'ini alabilmişti.

Şansölye adayı olarak başarısız olan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, seçim sonuçlarına yönelik partililerden gelen tepkiler üzerine başkanlıktan ayrılmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Laschet bundan böyle milletvekili olarak siyasete devam edeceğini bildirdi.

Röttgen ve Merz, bu yılın başında Laschet'e karşı aday olmuş, ancak başarı sağlayamamışlardı.

Merz ayrıca Merkel'den sonra genel başkan olan Annegret Kramp-Karrenbauer'a Aralık 2018'de rakip olmuş ve bu seçimi de kaybetmişti.

Parti tarihinde ilk kez üyelerin görüşlerinin alındığı seçim bir temayül yoklaması şeklinde gerçekleştirildi. Üyelere parti genel genel başkanı olarak üç adaydan hangini görmek istedikleri soruldu. Asıl seçim 22 Ocak’ta delegeler tarafından yapılacak. Ancak delegelerin temayül yoklamasında öne çıkan adayı destekleyeceklerine de kesin gözüyle bakılıyor.
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