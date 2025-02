CDU'nun başbakan adayı Merz: AfD ile asla çalışmayacağız

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) 23 Şubat'taki seçimlerde Şansölye adayı Friedrich Merz, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, partisinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile 'asla çalışmayacağını' vurguladı.



AfD'yi "en önemli rakipleri" olarak nitelendiren Merz, "Seçmenleri bir konuda çok net bir şekilde temin edebilirim: Almanya için Alternatif partisi ile çalışmayacağız. Ne seçimden önce ne de sonra. Asla. AfD, partimizin ve ülkemizin geçtiğimiz süreçte Almanya'da inşa ettiği her şeye karşı. Batı'ya olan yaklaşımımıza, euroya, NATO'ya karşılar," dedi.



Merz'in bu sözleri CDU'nun ortağı Hristiyan Sosyal Birliği (Christlich-Soziale Union in Bayern - CSU) partisinin lideri Markus Söder tarafından tekrar edildi: "Sevgili CSU'lular, açıkça söylüyoruz: Sadece bugün değil, yarın da. AfD ile her türlü iş birliğine hayır, hayır, hayır. Onlara yardım etmeyeceğiz. Tüm kararlılığımızla, onlarla savaşacağız."



CDU, geçtiğimiz hafta AfD'nin de desteklediği bir dizi katı göç politikasını parlamentodan geçirme girişiminin ardından eleştirilerin odağındaydı. Almanya'nın sınırlarından çok sayıda göçmenin geri çevrilmesini öngören tasarı, aşırı sağcı milletvekillerinin oylarıyla az farkla da olsa geçtiğimiz çarşamba günü kabul edildi.



Söder'e göre Friedrich Merz, Federal Meclis'teki son girişimiyle "öncü bir karar" verdi.



Fakat bu hamle ülke genelinde protestolara yol açarken, insanlar, Merz ve partisi CDU'yu, Almanya'nın Nazi dönemi sonrasında yazılı olmayan, aşırı sağcı ya da milliyetçi partilerin desteğiyle hiçbir yasayı geçirmeme sözünü çiğnemekle suçladı.



Hatta AfD ile çalışma kararını "yanlış" olarak nitelendiren eski Şansölye Angela Merkel, pek de görülmeyecek bir şekilde Merz'i kamuoyu önünde eleştirdi.



Benzer şekilde sol eğilimli Sahra Wagenknecht Birliği (Bündnis Sahra Wagenknecht - BSW) lideri Sahra Wagenknecht de partisinin seçim kampanyasını CDU/CSU ittifakı ve AfD'ye yönelik eleştirel sloganlarla başlattı.



"Eski partiler ülkemizi çöküşe sürükledi," diyen Wagenknecht, "AfD ile birlikte CDU/CSU, yeni Federal Meclis'te tek başlarına kalırsa sefalet devam eder ve 2029'da AfD Şansölyeliği alır. İşte bu yüzden 'barış gücü' olarak bize ihtiyaç var," şeklinde konuştu.