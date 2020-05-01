Cebindeki paradan virüs kaptı, hayatını kaybetti

İzmir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Süleyman Avinca, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avinca, ailesi ve kardeşleri tarafından son yolculuğuna uğurlanırken ortaya yeni bir iddia atıldı.







Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre plazma tedavisi de yapılan ancak buna rağmen kurtarılamayan Avinca'nın koronavirüsü paradan kaptığı ve bu şekilde hastalandığı iddia edildi. Bu iddia kesinlik kazanmazken, akıllara virüsün paranın üzerinde ne kadar canlı kalabildiği sorusu geldi.





Eşi taburcu oldu





Yurt dışına geçen yıl gittiği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında elinden geldiği kadar korunmaya çalıştığı öğrenilen iş adamının, eliyle para saydıktan sonra parmakları ile yüzüne dokunduğu ileri sürüldü.





Bu iddia, yakınları arasında da şaşkınlık oluşturdu. Avinca'nın virüsü kaptığının anlaşılmasının ardından devreye hemen filyasyon ekipleri girdi. Avinca'nın eşi Aynur Avinca'nın da test sonuçlarının pozitif çıktığı ancak uygulanan tedavi sonrası durumunun düzeldiği ve taburcu edilerek evine geldiği öğrenildi.





Süleyman Avinca'nın 7-8 aydır yurt dışına çıkmadığı ve her türlü tedbiri aldığı belirtildi.





'Para üzerinde kalan virüsü elledikten sonra ağza götürmek mümkün'





Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, parada uzun süre virüs kalabildiğinin bilindiğini kaydetti. Prof. Dr. Özlü, "Para üzerinde kalan virüsü, elle elledikten sonra ağza götürmek mümkün. Bunu yapmamak lazım. Bizim insanımızın alışkanlığı, para sayarken parmaklarını ağzına götürmek. Hiç de hijyenik olmadan yapılan bu hareketle virüs kapılması ihtimali her daim var" dedi.





Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de, paraların üzerinde çok sayıda virüs barındığına dikkat çekerek, "Cebinizden çıkardığınız parayı sayarken, parmağınızı ağzınıza götürüp tekrar para saymak ve bunu tekrarlamak virüsü kapmak demektir" ifadelerini kullandı.



