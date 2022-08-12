Samanyolu Haber /Gündem / Çeçen lider Kadirov, Çavuşoğlu ve Fidan ile bir araya gelmiş /12 Ağustos 2022 11:31

Çeçen lider Kadirov, Çavuşoğlu ve Fidan ile bir araya gelmiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ağustos ayı başında Soçi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini duyurdu. Kadirov, gizli görüşmeyle ilgili ilk kez konuşurken, Türkiye'ye davet edildiğini de açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos ayı başında Soçi'de gerçekleştirdiği resmi temaslar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi gündemdeki yerini korurken, Putin’in sağ kolu olarak bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kadirov, Erdoğan’ın Putin ile görüştüğü saatlerde kendisinin de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, gizli görüşmeye ait detayları paylaştı. Kadirov yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Türkiye ile Çeçenistan arasına çeşitli konularda işbirliğinin kurulması gereği üzerinde mutabık kaldığımız verimli bir gayri resmi görüşme gerçekleştirdik. Çavuşoğlu, bu görüşmenin ilişkilerin geliştirilmesi için başlangıç olmasını umduğunu söyledi. Kendisine hak verdiğimi ve ortak girişimlerden her iki tarafın da yararlanabileceğini söyledim.” dedi.

‘TÜRKİYE’YE DAVET EDİLDİM’

Kadirov, tarihsel olarak Çeçen ve Türk milletinin “pek çok ortak noktası” olduğunu belirterek, “Şu anda Türkiye’de oldukça fazla sayıda Çeçen yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Kadirov, gizli görüşmenin ardından Türk heyetinin kendisini Türkiye’ye çağırdığını ve davete olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Çavuşoğlu ve Fidan tarafından ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce Kadirov ile Erdoğan arasında geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Kocaeli’nde açılan Cevheer Dudayev Parkı ile ilgili kriz yaşanmıştı. Türkiye'yi “teröristlere arka çıkmakla” suçlayan Kadirov, açılan bu parka misilleme yapma hazırlığı içerisinde olduğunu ve bir parka terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın adının verilebileceğini söyleyerek ilişkilerin daha da gerilmesine neden olmuştu.

Aynı zamanda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay geride kalırken, Kadirov ve askerleri, yasa dışı ve zalimce infazların arkasında görülüyor. Uluslararası kamuoyunda Putin’in sağ kolu olarak tanınan Kadirov, Ukrayna’daki toplu infaz ve işkence gibi insanlık dışı olayların da faillerinden biri kabul ediliyor.
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