Samanyolu Haber /Dünya / Çeçen Lider Kadirov, görevinden alınması için talepte bulundu /06 Mayıs 2025 19:42

Çeçen Lider Kadirov, görevinden alınması için talepte bulundu

Yerel basına konuşan Çeçenistan Bölge Yünetim Başkanı Ramzan Kadirov, görevinden alınması için talepte bulunduğunu duyurdu.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

"Çeçnya Segodnya" gazetesine açıklamalarda bulunan Kadirov, istifa söylentileriyle ilgili sorular üzerine, "Ben de bu söylentileri duydum. Farklı şeyler yazıyorlar. Aksine, ben görevimden alınmamı talep ediyorum. Başka birinin kendi başarılı girişimleri ve vizyonu olacaktır. Umarım bu talebim desteklenir" ifadelerini kullandı.

Henüz Kremlin'den veya yetkili makamlardan bu talebe dair bir yanıt gelmezken, Kadirov'un istifasının kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Siyasi analistler, bu gelişmenin bölgesel ve federal siyasette olası etkilerini tartışmaya başladı.

Kadirov'un yerine kim gelebilir?

Ramzan Kadirov, Çeçenistan'ın liderliğine 5 Nisan 2007 tarihinde gelmişti. Uzun süredir devam eden görevi boyunca bölgede etkili bir siyasi figür olarak öne çıkan Kadirov'un bu açıklaması, siyasi çevrelerde şaşkınlıkla karşılandı.

Siyasi analist Stanislav Tarasov, "Lenta.ru"ya yaptığı değerlendirmede, Kadirov'un halefini bizzat kendisinin belirleyeceğini öne sürdü.

Tarasov'a göre olası adaylar arasında, Rusya Savunma Bakanlığı Askeri-Politik İdaresi Başkan Yardımcısı ve "Ahmat" özel kuvvetler komutanı Tümgeneral Apti Alaudinov, Kadirov'un oğlu ve Bölgeden bir başka isim yer alıyor.

Tarasov, "Kadirov zaman zaman iç dinamiklerle bağlantılı olarak istifa açıklamaları yapıyor. Ancak o artık sadece Çeçenistan'ın değil, tüm Kuzey Kafkasya'nın gayriresmi lideri konumunda. İslam dünyasında ve Orta Doğu'da da tanınan bir isim" dedi.
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