Samanyolu Haber /Gündem / Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov görevi bıraktı /16 Ocak 2020 13:36

Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov görevi bıraktı

Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov, geçici olarak görevini bıraktığını açıkladı. Kadirov'un hastaneye kaldırıldığı da kaydedildi.

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Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'un görevini bir süreliğine bıraktığı açıklandı. Rusya yanlısı olarak bilinen Kadirov'un Başbakan Müslim Huçiyev’i Başkanvekili olarak görevlendirdiği bildirildi.

'Geçici iş göremezlik' nedeniyle Çeçenistan Başkanlığı görevini bıraktığı kaydedilen Kadirov’un Çeçenistan Başkanlığı ve Hükümeti’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Çeçenistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesi uyarınca, iş göremezlik dönemim boyunca Çeçenistan Başbakanı Müslim Huçiyev’i 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çeçenistan Cumhuriyeti Başkan Vekili olarak tayin ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Rusya yanlısı Kadirov'un görevini bırakmasının ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kadirov'un sağlık durumuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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