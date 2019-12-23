Samanyolu Haber /Ekonomi / ÇED'in altından sabıkalı isim çıktı /23 Aralık 2019 13:18

ÇED'in altından sabıkalı isim çıktı

Uzmanların "Dostlar alışverişte görsün" diye nitelediği Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirmesi'ni hazırlayan şirket sabıkalı çıktı. BOTAŞ'ta yolsuzluk iddiaları üzerine açılan davada tutuklu olarak yargılandıktan sonra serbest bırakılan Selahittin Hacıömeroğlu'na ait Çınar Mühendislik, Çanakkale Biga'da kendi işlettiği santralin ÇED raporunu da hazırlayarak skandala imza atmıştı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "çevreye etkileri ve deprem riski açısından sonuçları felaket olur" ikazlarına rağmen Kanal İstanbul projesinde geri adım atmıyor. 

Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1.595 sayfadan müteşekkil Çevresel Etki Değerlendirmesi'nin altından sabıkalı bir isim çıktı. 

Kanal İstanbul ÇED'inin altında Ankara merkezli Çınar Mühendislik Müşavirlik AŞ'nin imzası var.

ÇANAKKALE'DE HAZIRLADIĞI ÇED İLE KENDİ ŞİRKETİ DE YATIRIM YAPTI!

ÇED'i raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik’in sahibi Selahittin Hacıömeroğlu, Biga Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin yönetim kurulu başkanı. 

Hacıömeroğlu, kendi santrali de dahil Çanakkale yarımadasında planlanan birçok santralin ÇED dosyasını hazırlayan Çınar Mühendislik'in de sahibiydi.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Selahittin Hacıömeroğlu (sağda), Kanal İstanbul'un ÇED raporunu hazırladı.

BOTAŞ'ta yolsuzluk iddiaları üzerine açılan davada tutuklu olarak yargılandıktan sonra serbest bırakılan Selahittin Hacıömeroğlu, bağımsız bir şirket tarafından hazırlanması gereken ÇED dosyasını kendi şirketi Çınar Mühendislik'e hazırlatmıştı. 

AKP hükümeti de bu raporu doğrultusunda elektrik santrallerine onay vermişti. 
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