Cehennemin kapılarını kapatacaktı, TRT’nin kapılarını açtı





SAMANYOLUHABER.COM- ANALİZ





Türkiye’de siyasetin pespaye nitelikli menfaat dürtüleri üzerinden yürütüldüğüne dair son örnek, Sinan Oğan’ın “kıvrak dönüşümü” oldu. Halka “Cehennemin kapılarını kapatmayı” vaat eden Oğan, tam 1 ay önce protesto için kapısına dayandığı TRT’de, Erdoğan’a destek açıklaması yapmaktan utanmadı.





ABD’nin meşhur başkanlarından Abraham Lincoln’ün siyasetçilerin ahlaki durumlarına dair veciz bir sözü var. ??”Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur” diyor Lincoln.





Maalesef Türkiye’de politikacıların hemen her sözü ve eylemi, Lincoln’ü haklı çıkaracak mahiyette oluyor. Politikacılar ekseriyetin aynı telden çaldığı düşüncesiyle yahut gerekçesiyle, menfaatleri icabı dün kara dediklerine bugün ak demekten çekinmiyor.





Peygamber Efendimiz’in (SAV) “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” şeklindeki hadis-i şerifini acaba “Kimse utanmıyor, ben niye utanayım? Dilediğimi yaparım” şeklinde mi anlıyorlar? Oysaki hadis-i şerifteki mana, hayâ duygusundan yoksun olan birinin her şeyi yapabileceği şeklindedir.





“Türkiye’de her şey olursunuz ama rezil olmazsınız” şeklinde sıkça zikredilen söz de aslında bu anlamı ifade ediyor.





“Cehennemin kapılarını kapatacağız” diyerek Erdoğan diktasını bitireceği vaadiyle halktan oy isteyen Sinan Oğan, ihtimal “rezil olmayacağını” bildiği için, verdiği tüm sözleri bir kalemde silip Saray’ın elemanı oluverdi.





Tam 1 ay önce protesto etmek için TRT’nin kapısına dayanmıştı Oğan. Seçim otobüsü ile 25 Nisan günü TRT önüne gitmiş ve şunları söylemişti: Her gün gelip buradan yayın yapacağım. TRT biz buradayız. TRT yayınlarında bize yer vermiyor. Bütün cumhurbaşkanı adaylarına TRT eşit yayın hakkı vermeli. TRT yöneticileri size sesleniyorum. Siz Recep Tayyip Erdoğan’ın adamı değilsiniz sadece orada yöneticisiniz. Siz Recep Tayyip Erdoğan’nın memuru değilsiniz, siz Türk milletinin vergileri ile o koltukta oturan devletin memurusunuz. Sizi kınıyorum. Sabah akşam 7/24 bütün kanallarınız Recep Tayyip Erdoğan’a kiralanmış gibi. Recep Tayyip Erdoğan’ın babasının malı gibi tepe tepe kullanıyorsunuz. Biz TRT’nin cumhurbaşkanının borazanı değil, Türk milletinin sesi olmasını sağlayacağız.”





Oğan, Erdoğan’a desteğini açıklamasının ardından bir kez daha dayandı TRT’nin kapısına. Ancak bu kez protesto etmek maksadıyla değil, hususi davetli sıfatıyla gitti. “Erdoğan’ın babasının malı gibi tepe tepe kullandığı” TRT’de canlı yayınlanan “Birinci Sayfa” adlı programa katıldı, Erdoğan’a desteğini burada da ilan etti, Millet İttifakı’nı eleştirdi.





Sadece Sinan Oğan da değil TRT kervanına katılan. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da kendisini görmezden geldiği için halka şikayet ettiği TRT’de boy gösterir oldu. Elbette Erdoğan’ı desteklemesi sayesinde.





“Dün kınadığımızı bugün kendimiz nasıl yaparız?” demediler, utanç duymadılar, haya etmediler. Tabi ya, bunca rezilliğin arasında onlarınki çok göze batmaz… Ama sadece şimdilik…







