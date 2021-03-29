Samanyolu Haber /Gündem / Çek Cumhuriyeti'nin en zengini helikopter kazasında öldü /29 Mart 2021 14:37

Çek Cumhuriyeti'nin en zengini helikopter kazasında öldü

Çek Cumhuriyeti'nin en zengin insanı Petr Kellner, Alaska'da bir helikopter kazasında öldü. 56 yaşındaki milyarderle beraber, dört kişinin daha öldüğü ve yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Forbes listesinde Çek Cumhuriyeti'nin en zengin insanı olarak gösterilen 56 yaşındaki milyarder Petr Kellner, Alaska’da bir helikopter kazasında öldü. Alaska'da kayak tatiline gittiği belirtilen Kellner ile beraber kazada dört kişinin öldüğü ve kurtulan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kellner'ın sahibi olduğu finans ve yatırım şirketi PPF Group, helikopter kazası hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kellner'ın ailesine başsağlığı dileyen Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš, Twitter paylaşımında "İnanılmaz bir trajedi. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. 1991 yılında PPF Group şirketini kuran Kellner'ın net serveti Forbes'a göre, 17.5 milyar dolardan fazla
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