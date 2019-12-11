Samanyolu Haber /Gündem / Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden! /11 Aralık 2019 12:02

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Faciası'nın üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hâlâ bir karar çıkmadı. Sonraki duruşmanın 21 Nisan 2020 tarihinde yapılacağını duyan aileler bir kire daha yıkıldı. Faciada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in dedesi mahkeme çıkışında veryansın etti: "Cumhurbaşkanım torununu kucağına alıp seviyorsun. Benim torunum iki parçaydı, çuval gibi diktiler! Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden."

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasına dair açılan davada 4'üncü duruşma görülürken, savcılık mütalaasında sanıkların tutuklanmaları talebinin reddini talep etti. 

Dava 21 Nisan 2020 tarihine ertelendi. Kararla şoke olan acılı aileler bir kere daha yıkıldı. 

Faciada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in dedesi mahkeme çıkışında veryansın etti: "9 yaşındaki bir çocuğun ikiye bölünmüş halini görsünler ondan sonra karar versinler. Biz yaşamıyoruz. Nerede adalet? Orta sahadan top çevirdiler."  

Faciada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in dedesi Erdoğan'a veryansın etti.

"ÇEKİN ŞU PİS ELLERİNİZİ ADALETİN ÜSTÜNDEN!"

"Bilirkişiler bilen kişiler olsun. Bilirkişiler kimin elinde? Rektörün elinde. Rektör kimin elinde? Siyasilerin. Bilirkişiler ne oldu? Kimse bu davaya bakmak istemiyor. Bu neyin davası ya? 25 kişi öldü." diyen acılı dede, "Bu ülkede adalet mekanizması işlemiyor. İnsanlar adalet diyor, insanlar ölüyor. Kimse bakmıyor, herkes önüne bakıyor işine bakıyor. Cumhurbaşkanım (Recep Tayyip Erdoğan) torununu kucağına alıp seviyorsun. Benim torunum iki parçaydı, çuval gibi diktiler! Beni alın zindana atın. Çekin şu pis ellerinizi adaletin üstünden." dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasında 4'üncü duruşma görülürken, savcılık mütalaasında sanıkların tutuklanmaları talebinin reddini talep etti.

Bu fotoğraf facianın hemen akabinde çekilmişti.Demiryolunun kontrolü düzenli olarak yapılsaydı menfezin üstündeki dolgu malzemesinin boşaldığı, rayların askıda kaldığı görülecekti.

İHMALLER ZİNCİRİ 25 KİŞİNİN HAYATINA MÂL OLDU

8 Temmuz 2018'de Edirne Kapıkule'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış sebebiyle rayların altındaki toprak dolgu malzemesinin kayması sonucu 5 vagon devrilmişti. Kazada 25 kişi ölmüş, 317 kişi de yaralanmıştı.


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