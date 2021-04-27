Çekindi ve kendini frenledi

ABD ile Türkiye arasında tırmanan 1915 olaylarına “soykırım” denmesi gerilimi dünya basınının gündeminde… Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasının ardından Pazartesi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt geldi.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times ve ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Erdoğan’ın Biden’a verdiği yanıtı birinci gündem maddesi haline getirdi.

BLOOMBERG: ERDOĞAN DURUMUN FARKINDA

Bloomberg’in internet sitesinde yayınlanan haberde, “Erdoğan soykırım tartışmasında Biden’a sert yanıt vermekten çekindi” başlığı kullanılırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki ABD ile ilişkileri iyice germemek için kendini tuttu. Bu durum Türk liderin ülkesinin kırılgan ekonomik durumunun farkında olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.

Bloomberg’de yayınlanan haberde, “Biden’ın açıklamalarından sonra ilk kez konuşan Erdoğan, Biden’ı suçladı. Fakat Erdoğan, üst düzey bir Türk yetkilinin söylediği kritik savunma anlaşmalarını dondurmak gibi diğer hamlelerini duyurmadı. Biden’ın açıklamaları daha çok sembolik iken, bu hamle Biden yönetiminin Erdoğan’a nasıl yaklaşacağının tonunu da belirledi. ABD ile son yaşanan gerilimler Türkiye’ye maddi acı yarattı ve Erdoğan da NATO Zirvesi’nde Biden ile görüşeceğini söyledi” ifadesi yer aldı.





Bloomberg, Erdoğan’ın geçmişte de ABD’ye bazı tehditlerde bulunduğunu ve aralarında Kürecik’e ABD’nin erişiminin engellenmesi ve İncirlik Üssü’ne erişimin engellenmesi gibi tehditleri olduğunu hatırlatırken dün gece bunlardan hiçbirinin gündeme gelmediğini yazdı.





FT: ERDOĞAN MİSİLLEME YAPMADI





İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times da konuyla ilgili kapsamlı bir haber yaptı. Gazetenin İstanbul muhabiri Ayla Jean Yackley imzalı haberde, “Biden’ın açıklamalarından sonra Erdoğan bir misilleme açıklamadı ve aksine NATO müttefikiyle çalışma arzusunu dile getirdi. Bu da 717 milyar dolarlık ekonomiye zarar vermekten endişe ettiğini gösteriyor” yorumu yapıldı.







