Samanyolu Haber /Gündem / Çekirdeğe coronavirüs darbesi /19 Şubat 2020 21:07

Çekirdeğe coronavirüs darbesi

Türkiye'de bir kültür haline gelen çekirdek tüketimine coronavirüs darbe vurdu. Coronavirüs nedeniyle Çin'den ithal edilen çekirdekler ülkeye alınmazken, fiyatların iki katına çıkacağı belirtildi.

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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19), Kayseri’de kuruyemişçileri etkiledi.Çin’den ithal edilen ve dolgunluğu ile vatandaşlar tarafından da sevilen Çin çekirdeğini elde edemeyen kuruyemişçiler, fiyatların artacağını belirtti. 

Depolarındaki yerli çekirdek stoğunun eridiğini, kaydeden kuruyemişçi Cuma Tan çekirdek fiyatlarının 40 TL’yi bulabileceğini söyledi.Tan, çekirdek fiyatları konusunda beklenen krizi şu ifadelerle açıkladı:

"Sadece çekirdek değil neredeyse ülkenin gıda olarak birçok ürününü etkiledi. Bizim edindiğimiz bilgiye göre de Çin’den herhangi bir ithalatın yapılması durduruldu. Biz birkaç sene öncesinde Çin çekirdeği ile tanıştık. Bunların durdurulması elimizdeki mevcut yerli çekirdeğin buraya yetmeyeceğini ön görürsek çekirdek fiyatları yükseltecek, daha da kötüsü belki de satacak çekirdek bulamayacağız. Ben çekirdek kuruyemişçisi toptancısı olarak piyasaya haftalık 2 tona yakın çekirdek işliyoruz. Elimizdeki belki 15 günü çıkaracak çekirdek ya var ya yok. Alternatif olarak bizim çekirdek getireceğimiz tek ülke Çin’dir. "
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