Samanyolu Haber /Gündem / Çekirdekte Koronavirüs krizi: Ülkeye alınmazsa fiyat 40 TL'ye çıkacak! /18 Şubat 2020 15:09

Çekirdekte Koronavirüs krizi: Ülkeye alınmazsa fiyat 40 TL'ye çıkacak!

Kayseri'deki kuruyemişçilerde Çin'den ithal edilen çekirdek Koronavirüs sebebiyle Gümrük'ten alınmayınca çekirdek fiyatları arttı. Kuruyemişçi Cuma Tan, "Çekirdekler ülkeye alınmazsa fiyatının 40 TL'ye çıkacağını düşünüyorum." dedi.

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Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19), Kayseri'de kuruyemişçileri etkiledi. 

Çin'den ithal edilen ve dolgunluğu ile vatandaşlar tarafından da sevilen Çin çekirdeğini elde edemeyen kuruyemişçiler, fiyatların artacağını belirtti. 

Depolarındaki yerli çekirdek stoğunun eridiğini, kaydeden kuruyemişçi Cuma Tan çekirdek fiyatlarının 40 TL'yi bulabileceğini dile getirdi.

ÇEKİRDEK FİYATI 40 LİRAYA KADAR ÇIKACAK

Tan, çekirdek fiyatları konusunda beklenen krizi şu ifadelerle açıkladı: "Bizim edindiğimiz bilgiye göre Çin'den herhangi bir ithalatın yapılması durduruldu. Biz birkaç sene öncesinde Çin çekirdeği ile tanıştık. Bunların durdurulması elimizdeki mevcut yerli çekirdeğin buraya yetmeyeceğini ön görürsek çekirdek fiyatları yükseltecek. Alternatif olarak bizim çekirdek getireceğimiz tek ülke Çin'dir. Bu Koronavirüs'ten dolayı haklı olarak devletimiz önlem amacıyla çekirdek ithalatını durdurdu. Şimdi çekirdeğin fiyatı 20 TL. Çin'den gelecek olan çekirdekler gümrükte bekletilirse bu çekirdeğin fiyatı abartısız 40 TL'ye kadar çıkacak."
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