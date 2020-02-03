Çekirge istilası Somali'de acil durum ilan ettirdi

Somali Tarım Bakanlığı, “Somali’nin gıda güvenliğine başlıca tehdit oluşturan çöl çekirge istilasıyla ilgili acil durum ilan edildi” diye açıkladı.







sol.org.tr'de yer alan habere göre BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrika kıtasındaki çekirge istilasına karşı mücadele için Merkezi Acil Müdahale Fonu’ndan 10 milyon dolar yardım sağlanacağını duyurmuştu.





BM, Somali’nin son 25 yılda görülen en şiddetli çekirge istilasıyla karşı karşıya olduğu açıklamıştı.





Her gün 150 kilometre seyahat edebilen çekirge sürüleri, binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününi bir günde yok edebilir.