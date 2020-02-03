Samanyolu Haber /Dünya / Çekirge istilası Somali'de acil durum ilan ettirdi /03 Şubat 2020 00:26

Çekirge istilası Somali'de acil durum ilan ettirdi

Somali Tarım Bakanlığı, çöl çekirgesi istilası nedeniyle ülke yönetiminin acil durum kararı aldığını belirtti.

SHABER3.COM

Somali Tarım Bakanlığı, “Somali’nin gıda güvenliğine başlıca tehdit oluşturan çöl çekirge istilasıyla ilgili acil durum ilan edildi” diye açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrika kıtasındaki çekirge istilasına karşı mücadele için Merkezi Acil Müdahale Fonu’ndan 10 milyon dolar yardım sağlanacağını duyurmuştu.

BM, Somali’nin son 25 yılda görülen en şiddetli çekirge istilasıyla karşı karşıya olduğu açıklamıştı.

Her gün 150 kilometre seyahat edebilen çekirge sürüleri, binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününi bir günde yok edebilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çekirge istilası Somali'de acil durum ilan ettirdi Sonraki Haber >>

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Aracın deposu alev aldı

Aracın deposu alev aldı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:37:28