Çekişmenin yüksek olduğu eyalette kazanan belli oldu

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Demokratların başkan adayı Joe Biden’in Wisconsin eyaletini aldığı belirtildi. The Associated Press (AP), iki aday arasında çekişmenin yüksek olduğu eyaletlerden Wisconsin’de Biden’ın kazandığını aktardı.





AP, Biden’ın eyalete ait 10 seçici delegenin hepsini aldığını ifade etti. Böylelikle Biden’ın kazandığı seçici delege sayısı 248 olurken, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’ın seçici delege sayısı 214 olarak kaydedildi. Trump’ın seçim kampanyası Wisconsin’de oyların yeniden sayılmasını talep edeceklerini ifade etmişti.