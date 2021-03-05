Samanyolu Haber /Dünya / Çekya, AB'ye yardım talebinde bulundu /05 Mart 2021 19:23

Çekya, AB'ye yardım talebinde bulundu

Çekya, endişe verici boyutlara ulaşan yeni vaka sayıları ve hastanelerdeki kapasite yetersizliği nedeniyle Almanya, İsviçre ve Polonya'dan yardım istedi.

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Kısa süre öncesine kadar salgınla mücadelede başka ülkelerin destek önerilerini reddeden Çekya, endişe verici boyutlara ulaşan yeni vaka sayıları ve hastanelerin üzerinde oluşan ağır yük üzerine Almanya, İsviçre ve Polonya'dan yardım talep etti.

Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni enfekte olan hastaların sayısının yüksekliği, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırdı. Hastaneye yatması gereken hastaların sayısı da artıyor" denildi.

Çekya Sağlık Bakanı Jan Blatny, içinde bulundukları durumu "Hiç olmak istemediğimiz bir noktadayız" diyerek tanımladı.

Bakan Blatny, "Bazı bölgelerde hastaneler kapasitelerini doldurdu. Artık mevcut hastalarına yeterli bakımı sağlayamayacak ya da dışarıdan yardım almadıkça yeni hasta kabul edemeyecek durumdalar" ifadesini kullandı.

Çekya'da ülke genelinde yoğun bakım servislerinin yüzde 87'sinin, başkent Prag'da ise yüzde 95'inin dolu olduğu belirtiliyor. Bazı bölgelerde COVID-19 hastalarının hastanelerde yer olmadığı için yüzlerce kilometre uzaklıklardaki hastanelere sevk edildiği biliniyor.

Çekya'nın komşusu Slovakya da hastane sıkıntısı nedeniyle geçtiğimiz günlerde COVID-19 hastalarını tedavi için yurt dışına göndermeye başlamıştı.

En zor durumdaki AB ülkesi

Çekya, şu an AB'de en yüksek yeni vaka oranına sahip ülke. Çekya'nın nüfusuna oranla yeni vaka sayısı, Almanya'daki sayının yaklaşık 10 katı.

Çekya'nın açıkladığı resmi verilere göre, ülkede bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayısı 800'ün üzerinde.

Çekya'da 5 Mart'ta açıklanan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hastanede tedavi gören COVID-19 hastası sayısı 8 bin 153. Bu hastaların bin 735'i yoğun bakımda.

Pandeminin başından bu yana Çekya'da yaklaşık 1,3 milyon kişide koronavirüs tespit edilirken 21 bin 325 kişi de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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