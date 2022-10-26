Samanyolu Haber /Gündem / Çekya: Avrupa bunun Rus gazı olduğunu bilecek /26 Ekim 2022 14:44

Çekya: Avrupa bunun Rus gazı olduğunu bilecek

AB dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela'nın Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma önerisi hakkında yaptığı “Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum” açıklamasına Moskova’dan cevap geldi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA


Rusya Devlet başkanlığı sözcüsü Dimitri Peskov  AB dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela'nın Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma önerisi hakkında yaptığı  açıklamalara cevap verdi.

Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz dağıtım merkeziyle ilgili detaylar üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Peskov, "Gaz satışıyla ilgili çok önemli bir takip ekibimiz var. Yeni teklifin detayları açıklığa kavuştukça, dağıtım merkezinin ana hatları netleşecek" dedi.

Gazetecilerin AB dönem başkanlığını yürüten Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela'nın Rusya’nın Türkiye’de doğalgaz merkezi kurma önerisi hakkında yaptığı “Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almamasını bekliyorum” açıklamasınının Rusya ile Türkiye arasındaki doğalgaz merkezi görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceğini sorması üzerine Peskov, "Sayın Jozef Sikela, Avrupa kıtasında Çekya'dan çok daha fazla sayıda ülke olduğunu ve onların farklı görüşlere sahip olabileceğini muhtemelen biliyordur" diye konuştu.

Peskov, bir başka soru üzerine Türkiye'nin şu anda Rusya'dan en fazla gaz satın alan ülkelerden biri olduğunu belirterek "Türkiye'yle bizi şu anda en büyük gaz boru hattı sistemlerinden olan TürkAkım bağlıyor. Bu hat, gerektiğinde ciddi bir genişleme potansiyeline sahip" dedi.
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