Samanyolu Haber /Dünya / Çekya Başbakanı'ndan AB ve NATO'ya Rusya çağrısı /20 Nisan 2021 21:51

Çekya Başbakanı'ndan AB ve NATO'ya Rusya çağrısı

Rusya ile Çekya arasında yaşanan gerilim sonrasında Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek tarafından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya bir çağrı geldiği belirtildi.

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Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya, 20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararı alan Rusya'ya karşı dayanışma çağrısı yaptı.

Hamacek gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejevszkij'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını söyledi.

AB ve NATO üye ülkelerinde görev yapan Çekya büyükelçilerinin görev yaptıkları ülke hükümetlerinden dayanışma için destek isteyeceğini kaydeden Hamacek, NATO ve AB üyesi ülkelerin de dayanışma kapsamında ortak hareket etmesi ve Rus istihbaratına çalışan diplomatları sınır dışı etme kararı almasını istedi.

Rusya'nın, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını ve bununla Çekya Büyükelçiliği'nin büyük sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını belirten Hamacek, müttefik ülkelerin Çekya Büyükelçiliği'nin çalışması konusunda da yardım etmeleri çağrısı yaptı.
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