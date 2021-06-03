Çekya Cumhurbaşkanı Zeman görevden alınabilir

Çekya Senatosu Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komitesi’nden, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ı görevden alınmasını önerecek. Komite tarafından yapılan açıklamada, Zeman’ın anayasaya aykırı hareket ettiği, hükümet ile uyumsuz çalıştığı ve ülke menfaatlerini düşünmediği öne sürülerek, Komite’nin gelecek hafta Zeman’ın görevden alınmasını senatoya önereceği kaydedildi.







Komite Başkanı Pavel Fischer yaptığı açıklamada, “Zeman, yaşlılığından dolayı Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiremez durumdadır çünkü çoğu zaman şuurunu kaybediyor ve hükümetle koordineli çalışmıyor. Zeman, hükümeti, ülke güvenliğini ve silahlı kuvvetleri desteklemek yerine, yaptığı faaliyetlerle anayasal kurumları tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.