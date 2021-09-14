Samanyolu Haber /Dünya / Çekya Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı /14 Eylül 2021 19:38

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, rutin kontroller için bugün öğle saatlerinde Prag Merkez Askeri Hastanesi'ne (UVN) kaldırıldı.

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Çekya’nın başkenti Prag’daki Merkez Askeri Hastanesi (UVN) Sözcüsü Jitka Zinke yaptığı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın rutin kontroller için bugün öğle saatlerinde hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

“Yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanı Zeman hastaneye kaldırıldı” diyen Zinke, yasalar gereği konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, Zeman'ın hastaneye makam aracıyla eşi Ivana Zeman ile birlikte geldiği, tekerlekli sandalye ile giriş yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Zeman daha önce de birkaç kez rutin kontrollerinin bir parçası olarak hastanede tedavi görmüştü. Bu yıl tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Zeman'ın alt ekstremite nöropatisi hastalığına bağlı sorunları ile birlikte diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları mevcut.
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