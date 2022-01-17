Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu kamerada

Prag’daki Siroka Caddesi üzerinde bulunan lüks saatler satan bir mağaza dün akşam 3 hırsız tarafından soyuldu. Aksiyon filmlerini aratmayan Soygun sırasında hırsızlar, ellerindeki balyozlarla saatlerin bulunduğu bölmelerin camlarını kırarak yaklaşık 20 milyon kron (yaklaşık 820 bin euro) değerindeki 75 saati çalarak kayıplara karıştı.







Soygun sonrasında ifadelerine başvurulan mağaza çalışanları, soyguncuların yabancı bir dil konuştuklarını ve en az ikisinin silahlı olduğunu belirtti. Prag polisinin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerine göre mağazaya giren soygunculardan birinin mağaza çalışanlarını silahıyla etkisiz hale getirdiği ve yere yatmaya zorladığı, daha sonrasında ise kapıda nöbet tuttuğu görüldü.





Soygunun ardından hırsızların elektrikli scooterlarla mağazadan uzaklaştığı ve scooterların daha sonra mağazanın yakınlarındaki bir sokakta terk edilmiş halde bulunduğu ifade edildi.



