Samanyolu Haber /Dünya / Çekya’da kafe, restoran ve gece kulüpleri yeniden açıldı /31 Mayıs 2021 19:37

Çekya’da kafe, restoran ve gece kulüpleri yeniden açıldı

Çekya'da corona virüsü salgını nedeniyle aralık ayından bu yana kapalı olan kafe ve restoranlar yeniden müşterilerini ağırlamaya başlarken, gece kulüpleri, yüzme havuzları gibi pek çok işletme de açıldı.

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Corona virüsüyle mücadele kapsamında hizmet sektöründe kısıtlamalar uygulanan Çekya’da yargı kararıyla gevşemeye gidiliyor. Geçtiğimiz Cuma günü Çekya Yüksek İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde hizmet sektörüne kısıtlama imkan ve yetkisinin olmadığına hükmetmesinin ardından bugün Çekya’da pek çok işletme yeniden hizmete açıldı.

Aralık 2020’den bu yana kapalı olan restoranlar, kafeler, havuzlar, saunalar, oyun salonları ve barlar yeniden müşterilerine kapılarını açtı. Müşterilerin söz konusu hizmetlerden yararlanabilmek için corona virüsü testi yaptırmaları, aşılanmaları ya da corona virüsünü atlattıklarına dair belge sunması gerekiyor.

Mahkemenin kararı neticesinde gece kulüpleri ve diskolar da yeniden faaliyete geçerken, söz konusu mekanlarda dans etmek ve canlı müzik yapmak ise halen yasak. Şimdilik mahkemenin kararına uymak zorunda olduklarını belirten Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtiech, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını aktardı.
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