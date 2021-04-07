Samanyolu Haber /Dünya / Çekya’da Sağlık Bakanı yine değişiyor /07 Nisan 2021 21:42

Çekya’da Sağlık Bakanı yine değişiyor

Çekya’da, Rusya ve Çin'den Covid-19 aşısı alınmasına karşı çıkan Sağlık Bakanı Jan Blatny görevden alınarak, yerine Petr Arenberger atandı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana 4’üncü Sağlık Bakanı göreve gelmiş oldu.

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Avrupa Birliği (AB) içinde corona virüsüne (Covid-19) karşı aşılamanın en yavaş olduğu ülkelerden Çekya'da Sağlık Bakanı bir kez daha değişti. Ülke genelinde aşılamayı hızlandırmak için Rusya ve Çin'den aşı tedariki konusunda hükümet üzerindeki baskı artarken, söz konusu ülkelerden aşı alınmasına karşı çıkan Sağlık Bakanı Jan Blatny görevden alındı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Blatny'nin yerine Prag Hastanesi Müdürü Petr Arenberger'i atadı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana 4'üncü Sağlık Bakanı göreve gelmiş oldu. Blatny, söz konusu kararı Babis’in verdiği “siyasi bir karar” olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Rusya ve Çin ile daha yakın ilişkiler kurulmasını destekleyen Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Sputnik V'e karşı olması nedeniyle Blatny’nin görevden alınmasını istemişti. Arenberger ise daha önce yaptığı bir röportajda, Rusya tarafından coronaya karşı geliştirilen Sputnik V aşısını kullanmaya “açık” olduğunu söylemişti.

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