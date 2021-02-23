Samanyolu Haber /Dünya / Çekya, Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na şikayet ediyor /23 Şubat 2021 20:49

Çekya, Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na şikayet ediyor

Çekya hükümeti, Polonya'daki Turow madeninin Çekya’daki yeraltı su seviyesini düşürdüğü ve havasını kirlettiği gerekçesiyle ülkeyi Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etme kararı aldı.

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Çekya hükümeti, ülkenin kuzeyinde yer alan Polonya topraklarında işletilen Turow linyit madeni ocağının, Çekya'daki yeraltı su seviyesini düşürmesi ve havasını kirletmesi nedeniyle Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etme kararı aldı.

Polonya hazine şirketi Polska Grupa Energetyczna’ya bağlı olarak işletilen madenin, Çekya'nın kuzey sınırındaki yerleşim yerlerinde yeraltı su seviyesini düşürdüğünü belirten hükümet, maden sahasının önümüzdeki günlerde daha da genişletilmesi kararı karşısında çareyi Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı’nda aramakta buldu.

MART AYINDA ŞİKAYET EDİLECEK

Polonya İklim Bakanlığının, madenin lisansını geçtiğimiz yıl 6 yıllığına daha uzatması kararını eleştiren Çekya, kendisine bağlı yerleşim yerlerindeki hava kirliliğinden de Turow madenini sorumlu tutuyor. Son olarak Polska Grupa Energetyczna’nın madenin lisansının cevherin biteceği tarih olarak öngörülen 2044 yılına kadar uzatılması isteğine Polonya makamlarının sıcak bakması üzerine Çekya, Avrupa Adalet Divanı’na önümüzdeki Mart ayının başlarında konuya ilişkin şikayetini ileteceğini, madenin de geçici süreyle kapatılmasını talep edeceğini duyurdu.

Bugüne kadar 930 milyon ton linyit kömürünün çıkarıldığı Turow maden yatağında, 260 milyon ton kadar kömür kaldığı tahmin ediliyor. Yıllık çıkarılan kömür ise bölgedeki elektrik santralinin ihtiyacına göre 6 ile 9 milyon ton arasında değişiyor.
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