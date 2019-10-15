Çekya silah satışını durdurdu, İtalya ve İspanya sırada

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Suriye'nin kuzeydoğusunda devam eden harekat nedeniyle Türkiye'ye silah ve mühimmat satışını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.







Hamacek, yaptığı açıklamada, "Çek Cumhuriyeti, derhal yürürlüğe girmek üzere Türkiye'ye askeri teçhizatın ihracat lisansını askıya alıyor." ifadesini kullandı.







Euronews'te yer alan habere göre İtalya da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye yönelik silah satışını askıya alan ya da satış lisansını iptal eden AB ülkeleri kervanına katılacağını duyurdu.





İspanya da benzer duruma hazır olduğu sinyalini verdi.





Daha önce Finlandiya, Norveç, Almanya, Fransa ve Hollanda, Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını açıklamışlardı.



