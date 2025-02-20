Samanyolu Haber /Dünya / Çekya'da bıçaklı saldırı: İki kadın öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı /20 Şubat 2025 15:58

Çekya'da bıçaklı saldırı: İki kadın öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı

Öldürülen iki kadının saldırının gerçekleştiği dükkanın çalışanları olduğu bildirilirken, 16 yaşındaki bir genç de polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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Euronews'te yer alan habere göre Çekya'da bir alışveriş merkezinde Perşembe günü meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kadının öldürüldüğü açıklandı.

Polis, başkent Prag'ın yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Hradec Kralove kentindeki bir mağazada meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili olarak genç bir şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Polis, iki kurbanın saldırının gerçekleştiği mağazada çalıştığını belirtti.

Hradec Kralove Bölge Polisi sözcüsü Iva Kormosova, "Erkek şüpheliyi yaklaşık 10 dakika sonra, olay yerinden bir kilometreden daha az bir mesafede yakaladık. SWAT ekibi tarafından olay yerinde yakalandı," dedi.

Raporlar başlangıçta kurbanlardan birinin ağır yaralı olduğunu söylüyordu, ancak polis daha sonra her ikisinin de öldüğünü açıkladı. Öldürülenlerin kimliği tespit edilemedi.

Başbakan Petr Fiala kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi.

Fiala, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Bugün Hradec Kralove'de yaşananlar kesinlikle anlaşılmaz ve korkunç bir eylem," dedi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor, ancak soruşturma devam ediyor.

Polis durumun kontrol altında olduğunu ve halk için başka bir tehlike bulunmadığını açıkladı.
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