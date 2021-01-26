Samanyolu Haber /Dünya / Çekya'da Covid-19 istifası /26 Ocak 2021 19:46

Çekya'da Covid-19 istifası

Çekya'da milletvekili Milan Hnilicka Covid-19 kısıtlamalarına rağmen bir iş insanının doğum günü partisine katılmasının ardından olayın ortaya çıkması ile istifa edeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Çekya’da koalisyonun büyük ortağı ANO Partisi milletvekili ve Ulusal Spor Ajansı Başkanı Milan Hnilicka, Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etti. Hnilicka, iş insanı ve eski bir yerel politikacı olan Peter Benda’nın Teplice kasabasında bir otelde düzenlenen doğum günü partisine katıldı.

Hnilicka’nın yanı sıra partiye eski Başbakanlardan Jirzi Paroubek, eski milletvekili ve Çek Televizyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Jirzi Szlegr’in de katıldığı belirlendi. Olayın medyaya yansıması üzerine Çekya Başbakanı Andrej Babis söz konusu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, kendi partisinden milletvekili olan Hnilicka’nın gereğini yapması gerektiğini ifade etti.

“İSTİFA ETMEYE KARAR VERDİM”

Başbakan’ın sözlerinin ardından açıklama yapan Hnilicka, “Koalisyon hükümetini oluşturan partimizin bir temsilcisi olarak sorumluluğumun bilincindeyim, gereksiz yere yapmış olduğum bu hatanın ardından milletvekilliğinden istifa etmeye karar verdim” dedi.

2 BİN EURO BAĞIŞ YAPTI

Ulusal Spor Ajansı Başkanlığı görevi konusunda ise spor camiasının değerlendirmesini beklediğini aktaran Hnilicka, hatasının telafi etmek için ise hayır amaçlı olarak 50 bin Çek korunası (yaklaşık 2 bin Euro – 17 bin TL) bağışta bulunacağını bildirdi.
Çekya’da toplam vaka sayısı 946 bin 946'ya, toplam can kaybı ise 15 bin 618'e ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çekya'da Covid-19 istifası Sonraki Haber >>

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Kayak Dünya kupasında iki talihsiz kaza

Sabırsızlık kaza getirdi

Sabırsızlık kaza getirdi

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Mafya lideri Çakıcı 'AKP' plakalı araçla 'yurt gezisi'ne çıktı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

Bir yılda fiyatı %200 arttı

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

'28 Şubat AKP'yi getirmek için yapıldı'

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Öcalan tekrarladı: Cumhurbaşkanlığı ile görüştüm

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:55