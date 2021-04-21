Çekya'nın yeni dışişleri bakanı Rusya'ya süre verdi

Çekya'nın bugün atanan Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Rusya'nın sınır dışı ettiği 20 Çek diplomatın yarın öğlene kadar Rusya'ya dönmelerine izin verilmezse daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini duyurdu.





Kulhanek, Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmeyevsky ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Kulhanek görüşmede, Rus Büyükelçi'ye Rusya'nın sınır dışı ettiği 20 Çek diplomatın yarın öğlen saat 12.00'ye kadar Moskova'ya dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirdi.





Moskova'daki Çekya diplomatik temsilciliğinde Çek Büyükelçi ile birlikte toplam 5 Çek diplomat bulunurken, Çekya'nın da Prag'da görev yapan Rus diplomat sayısını buna eşitlemeyi planladığı öğrenildi.





Ne olmuştu?





Çekya, geçtiğimiz cumartesi günü 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Rusya ise iddiaları temelsiz ve absürd olarak nitelemiş, karşılıklılık esası gereği 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Son olarak Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Rusya nükleer enerji şirketi Rosatom'un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını ifade etmişti.