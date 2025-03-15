Samanyolu Haber /Gündem / Celal Şengör’den beklenen İstanbul depremi için korkutan açıklama /15 Mart 2025 15:16

Celal Şengör’den beklenen İstanbul depremi için korkutan açıklama

Uzmanlar, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin uyarılarını sürdürürken, 7’nin üzerinde bir depremin her an gerçekleşebileceğine dair endişeler artıyor... Depremin ne zaman olacağı bilinmezken, süre daraldıkça senaryolar da gündeme gelmeye devam ediyor... Son olarak, Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depremi sonrası yaşanacaklara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen büyük İstanbul depremi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şengör, depremin ardından hayatta kalanların büyük zorluklar yaşayacağını belirtti.

TUZLA’DAN SİLİVRİ’YE KADAR AĞIR HASAR ALACAK

Cansu Canan Özgen’in YouTube programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’u bekleyen tehlikeleri anlattı.

Normal şartlarda 7’nin üzerinde bir deprem beklendiğini vurgulayan Şengör, özellikle güney sahil hattının, yani Tuzla’dan Silivri’ye kadar olan bölgenin ağır hasar alacağını söyledi.

Ancak asıl büyük felaketin depremin ardından yaşanacağını belirtti.

KENT DIŞINDAN YARDIM GELMESİ ÇOK ZOR OLACAK

Şengör, deprem sonrası İstanbul’da ciddi altyapı sorunlarının yaşanacağını ifade ederek, "İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye ekipleri ya enkaz altında kalacak ya da araçlarına ulaşamayacakları için müdahale edemeyecek. Kent dışından yardım gelmesi çok zor olacak. Bugün Türkiye’de deprem bölgelerine gönderilen ekiplerin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkıldığında, bu oran tersine dönecek ve şehre çok az yardım ulaşabilecek" dedi.

"ŞEHİR AĞIR BIR KOKUYA BÜRÜNECEK"

Deprem sonrası temel ihtiyaçlara erişimin büyük sorun olacağını belirten Şengör, açlık ve yağmalara karşı uyarıda bulundu. Yeni havalimanının dolgu zemine inşa edilmesi nedeniyle muhtemelen hasar göreceğini ve kullanılamaz hale geleceğini ifade eden Şengör, "Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak. Yağmalar yaşanacak. Ardından salgın hastalıklar görülecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek!" dedi.
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